Das waren die außergewöhnlichsten Looks

14 Sängerin Rita Ora bei den British Fashion Awards 2022 Foto: IMAGO/Future Image/IMAGO/Steve Vas

Mit einer bunt gemischten Garderobe haben Rita Ora, Raye und Lila Moss und weitere Promis die Vergabe der „British Fashion Awards 2022“ in der Royal Albert Hall in London gefeiert.















Bei den „British Fashion Awards“ werden seit 1989 alljährlich Preise in verschiedenen Kategorien vergeben, die die besonderen Mode-Leistungen der vergangenen zwölf Monate hervorheben sollen. Dieses Jahr fand die Vergabe in der Londoner Royal Albert Hall statt. Preisträger in der Kategorie Designer des Jahres ist Pierpaolo Piccioloi für Valentino. Als Model des Jahres wurde Bella Hadid ausgezeichnet, die bei der Preisverleihung allerdings fehlte.

Unter den modebewussten Stargästen waren neben den Sängerinnen Rita Ora und Raye auch die Tochter von Kate Moss, Lila Moss. Die Schauspielerin Tilda Swinton, Florence Pugh und Jodie Turner-Smith glänzten ebenfalls mit ausgefallenen Outfits auf dem roten Teppich. Diese und weitere Fashion-Hingucker der prominenten Teilnehmer haben wir in einer Bildergalerie zusammengestellt.