Britisches Label: Glamour-Auftritt von Sarah Ferguson: Diese Looks lieben die Royals

1 Sarah Ferguson bei ihrem Auftritt im Rahmen der "Knights of Charity"-Gala. Foto: Cyril Chateau/ABACAPRESS/ddp images

Sarah Ferguson hat sich bei einer Wohltätigkeitsgala in Cannes in einem eleganten, grünen Kleid gezeigt. Auf das Label setzen auch einige andere Royals.











Sarah Ferguson (65) hat sich bei der "Knights of Charity"-Gala in Cannes am Donnerstag in einem eleganten, grünen Kleid gezeigt. Die Herzogin von York, die regelmäßig an der glamourösen Wohltätigkeitsveranstaltung teilnimmt, setzte damit auf ein bekanntes Label: Das smaragdgrüne Kleid, das "Fergie" in Frankreich präsentierte, stammt britischen Medienberichten zufolge aus dem Hause Safiyaa.