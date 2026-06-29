Britisches Königshaus: Ein Königsschloss ohne König

Charles und Camilla wollen nicht im Buckingham-Palast leben. Sie sind nicht die ersten aus der royalen Familie, denen es in dem Riesenbau nicht behagt.

Im kommenden Jahr gehen die zehnjährigen Renovierungsarbeiten in Buckingham Palace zu Ende. Offiziell steht das berühmteste Schloss der Welt für den Monarchen und die Königsfamilie dann wieder in vollem Umfang als „royale Residenz“ bereit. Aber König Charles III. denkt offenbar gar nicht daran, zusammen mit Königin Camilla in den Palast überzusiedeln. Lieber bleibt das Königspaar, wie man nun hört, im kleineren Schlösschen Clarence House wohnen, wo es schon jetzt lebt, nicht weit vom Buckingham-Palast entfernt. Den Palast will Charles lediglich als Büro benutzen, in das er sich mal kurz fahren lässt, wenn er dort gebraucht wird. Oder wenn er große Empfänge, Ordensverleihungen oder Garden Partys auszurichten hat – halt so das Pflichtpensum eines britischen Staatsoberhaupts.

Etwas Unmut hat freilich auch bei Royalisten ausgelöst, dass im Königsschloss künftig kein König und keine Königin mehr residieren wird – zumal die Renovierung 369 Millionen Pfund verschlungen hat.

Prinz William will in Forest Lodge bleiben

Auch Prinz William, der Thronfolger, hat ja schon deutlich gemacht, dass er und seine Familie „für immer“ in Forest Lodge, ihrem Anwesen in Windsor Park, bleiben wollen. Auch für den Zeitpunkt, an dem die Krone an ihn fällt, hat „Wills“ keinen Umzug in den Palast geplant.

Ganz neu ist diese Abneigung gegen „Buck House“ ja nicht bei den Royals. Schon Queen Victoria stöhnte, als sie 1837 in den Buckingham-Palast ziehen sollte. Feucht, klamm und schmuddelig kam ihr der Sitz der Royals in London vor. Besser gefiel’s ihr im schmucken Osborne House auf der Isle of Wight. Ihr Urenkel, George VI., und dessen Frau Elizabeth (die spätere „Queen Mother“) hielten dagegen zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs eisern die Stellung, um Gemeinsamkeit mit der Bevölkerung zu demonstrieren.

Churchill forderte Königin Elizabeth II. auf, im Palast zu bleiben

Als der Buckingham 1940 im „Blitzkrieg“ bombardiert wurde, erklärte die Königin, nun könne sie wenigstens dem East End, den Arbeiterbezirken Ost-Londons, „ins Gesicht sehen“. Ihre Tochter Elizabeth, Königin Elizbeth II., wurde 1952 von Premierminister Winston Churchill aufgefordert, gefälligst im Buckingham zu bleiben. Sie folgte der Aufforderung gehorsam. Der Palast war fast bis zuletzt ihre feste Residenz.

Mittlerweile wagt freilich kein Regierungschef mehr, den Trägern der Krone vorzuschreiben, wo sie leben sollen. Diese Zeit ist ein für alle Mal vorbei. Und für Charles oder William ist der Buckingham-Palast mit seinen endlosen Fluren und seinen 775 Räumen schlicht nicht das, was sie unter „Zuhause“ verstehen – wie viel die Instandsetzung nun auch gekostet hat. Letztlich, sucht man bei Hofe die Gemüter zu beruhigen, mache das Ganze für die Öffentlichkeit ja auch wenig Unterschied. Kaum jemand habe ja wohl wahrgenommen, dass schon seit Covid-Zeiten kein gekröntes Haupt mehr im Buckingham wohnt. Seine Pflichten im Palast nimmt Charles schließlich wahr. Das königliche Banner weht weiter überm Palast, wann immer er sich in London befindet. Und ein paar Räume sind für ihn und Camilla – und für mögliche Gäste – natürlich reserviert, so mal doch jemand dort übernachten will.