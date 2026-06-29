Britisches Königshaus: Ein Königsschloss ohne König

Charles und Camilla wollen nicht im Buckingham-Palast leben. Sie sind nicht die ersten aus der royalen Familie, denen es in dem Riesenbau nicht behagt.
Im kommenden Jahr gehen die zehnjährigen Renovierungsarbeiten in Buckingham Palace zu Ende. Offiziell steht das berühmteste Schloss der Welt für den Monarchen und die Königsfamilie dann wieder in vollem Umfang als „royale Residenz“ bereit. Aber König Charles III. denkt offenbar gar nicht daran, zusammen mit Königin Camilla in den Palast überzusiedeln. Lieber bleibt das Königspaar, wie man nun hört, im kleineren Schlösschen Clarence House wohnen, wo es schon jetzt lebt, nicht weit vom Buckingham-Palast entfernt. Den Palast will Charles lediglich als Büro benutzen, in das er sich mal kurz fahren lässt, wenn er dort gebraucht wird. Oder wenn er große Empfänge, Ordensverleihungen oder Garden Partys auszurichten hat – halt so das Pflichtpensum eines britischen Staatsoberhaupts.