Britischer TV-Dschungel: Dschungelcamp wird nach Tod von Ozzy schwierig für Jack Osbourne

Jack Osbourne, der Sohn des legendären Ozzy Osbourne, zieht ins britische Dschungelcamp. Der Tod seines Vaters macht die Teilnahme nicht einfacher.
Als Sohn des verstorbenen Ozzy Osbourne (1948-2025) kam Jack Osbourne (40) schon früh mit den Kameras in Berührung. Etwa für die Doku-Soap "The Osbournes" wurden er, sein Vater Ozzy, seine Mutter Sharon (73) und seine Schwester Kelly (41) in vielen Situationen begleitet. Bald steht er allerdings unter Dauerüberwachung, denn Jack Osbourne ist einer der Kandidaten der britischen Dschungelcamp-Variante.