Britischer Premierminister: Starmers Autorität schwindet zusehends

Nach dem Rücktritt seines Verteidigungsministers sehen viele in Großbritannien Premier Keir Starmer am Rande des Abgrunds.

Zunehmend rapide sieht der britische Premierminister und Labour-Vorsitzende Keir Starmer zum Ende dieser Woche seine Autorität schwinden, nachdem sein Verteidigungsminister John Healey ihm auf dramatische Weise die Gefolgschaft aufgekündigt hat. Healey, ein langjähriger loyaler Mitstreiter Starmers, warf dem Premier in seinem Rücktritts-Schreiben vor, Starmer sei offenbar „unfähig“, durch ausreichende Investitionen in die Verteidigung Großbritanniens die Sicherheit des Landes zu garantieren. Mit demselben Argument traten kurz nach Healey auch der Staatssekretär für die Streitkräfte – der prominente Ex-Royal-Marine-Offizer Al Carns – sowie zwei weitere Mitglieder des Verteidigungs-Teams der britischen Regierung zurück.

Unsere Empfehlung für Sie Regierungskrise in London Ministerrücktritt stürzt britischen Premier tiefer in Krise Weil Premier Keir Starmer nicht genug Geld für das Militär einplant, kehrt ihm einer seiner bislang loyalsten Mitstreiter den Rücken. Ist für den britischen Regierungschef nun «Game Over»? Für den Regierungschef waren diese Rücktritte ein schwerer Schlag. Im Mai hatte bereits Gesundheitsminister Wes Streeting das Kabinett verlassen mit der Begründung, er habe alles Vertrauen in den Premier verloren.

Bürgermeister von Manchester will Starmer ablösen

Andy Burnham, der Regio-Bürgermeister von Manchester, hat derweil deutlich gemacht, dass er Starmer als Partei- und Regierungschef ablösen will, wenn er am nächsten Donnerstag eine viel beachtete parlamentarische Nachwahl im mittelenglischen Wahlkreis Makerfield gewinnt und in der Folge als Unterhaus-Abgeordneter gegen Starmer antreten kann.

Für diesen Fall war Starmer zum Sommer schon ein jähes Ende seiner Zeit in No 10 Downing Street vorausgesagt worden – zwei Jahre nach seinem Einzug in der Londoner Regierungszentrale. Wegen häufigen ungeschickten Lavierens und eines weitgehend unklaren politischen Kurses war Starmer in den vergangenen Monaten in der Partei wie in der weiteren Bevölkerung immer unbeliebter geworden. Der Schock des Healey-Abgangs hat ihn, wie der linksliberale Londoner Guardian am Freitag fand, nun „an den Rand des Abgrunds“ geführt.

Trump kritisiert Militärpolitik Londons

Die Lage Starmers ist umso prekärer, als der Premier die jetzt in Frage gestellte Militärpolitik Londons schon Anfang Juli auf dem nächsten Nato-Gipfel verteidigen muss. Zu diesem Treffen hat sich auch US-Präsident Donald Trump angesagt, der sich schon in der Vergangenheit mehrfach über die Kampfkraft der britischen Streitkräfte lustig machte. Zuvor nimmt Starmer am unmittelbar bevorstehenden G7-Gipfel teil.

John Healey ist von seinem Amt als Verteidigungsminister zurückgetreten. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Zum neuen Verteidigungsminister ernannte der Regierungschef den bisherigen Sicherheits-Staatssekretär im Innenministerium, Dan Jarvis, ebenfalls einen ehemaligen Berufssoldaten. Jarvis muss nun herausfinden, ob Starmer und Schatzkanzlerin Rachel Reeves ihm mehr Geld zur Verfügung stellen werden, als sie Healey bewilligt hatten – oder ob „der Neue“ bereit ist, sein Amt zu Bedingungen zu versehen, die sein Vorgänger letztlich „unakzeptabel“ fand.

Vorwürfe vieler Top-Militärs

Seinen Rücktritt eingereicht hatte John Healey, weil ihm bei der Vorlage des neuen Finanzplans fürs Militär klar geworden war, dass Starmer seiner Forderung nach erheblicher Aufstockung des britischen Militär-Etats nicht nachgegeben hatte. Ursprünglich hatte der Premier versichert, er werde den Anteil dieses Etats am Bruttonationalprodukt bis 2035 auf 3,5 Prozent steigern. Wie sich jetzt herausstellte, war für den Zeitraum zwischen 2027 und 2030 aber nur eine Anhebung von 2,6 Prozent auf 2,68 Prozent geplant.

Auch im Namen anderer Top-Militärs meinte General a.D. Sir Richard Barron, ein ehemaliger Armee-Kommandant, die Entscheidung Starmers verringere „den Status des Vereinigten Königreichs in der Nato, schwächt unsere Glaubwürdigkeit bei unseren Verbündeten und erhöht unsere Verwundbarkeit für die Realitäten eines Konflikts des 21. Jahrhunderts“. Tatsächlich hatte sich Keir Starmer seit seinem Wahlsieg viel auf seine außenpolitischen Kontakte und auf seinen Ruf besonderer Zuverlässigkeit zugute gehalten. Mit dem bitteren Vorwurf seines Ex-Verteidigungsministers, das Land wehr- und schutzlos zu lassen, hat der Labour-Premier nun aber auch an dieser Front an Ansehen weiter eingebüßt.