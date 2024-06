Britischer Popstar in Italien: Flohmarkt, Leihrad, Joggen: Harry Styles erkundet Rom

Britischer Popstar in Italien

1 Harry Styles ist derzeit auf Erkundungstour seiner neuen Wahlheimat Rom. (Archivbild) Foto: imago images/MediaPunch/RW via www.imago-images.de

Harry Styles soll sich ein Haus nahe Rom gekauft haben - er scheint seine neue Umgebung schon intensiv zu erkunden.











Link kopiert



Der britische Popstar Harry Styles („Sign of the Times“) erkundet nach italienischen Medienberichten seine neue Wahlheimat Rom. Der 30-Jährige wurde kürzlich auf dem bekanntesten Flohmarkt der italienischen Hauptstadt gesichtet, dem Sonntagsmarkt Porta Portese im Stadtteil Trastevere. Auf einem Tiktok-Video ist der vielfache Millionär mit Wasserflasche, Sonnenbrille und Ohrhörern an einem Stand mit alten Schuhen zu sehen.