Die Rockwelt trauert um Dave Mason: Der britische Sänger, Songwriter und Gitarrist, Mitbegründer der Band Traffic und Weggefährte von Jimi Hendrix, George Harrison und den Rolling Stones, ist im Alter von 79 Jahren in seinem Haus in Nevada gestorben.

Die Rockwelt verliert einen ihrer großen Gestalter: Dave Mason (1946-2026), Mitbegründer der britischen Blues-Rock-Band Traffic, ist am Sonntag im Alter von 79 Jahren gestorben. Das teilte sein Team in einem Statement mit, aus dem das US-Branchenblatt "Billboard" zitiert. Mason sei friedlich in seinem Haus in Gardnerville im US-Bundesstaat Nevada eingeschlafen.

"Im Namen seiner Familie teilen wir mit tiefer und aufrichtiger Trauer die Nachricht vom Tod Dave Masons mit", heißt es in der Erklärung der Vertreter des Musikers. Mason habe "ein bemerkenswertes Leben geführt, das der Musik und den Menschen gewidmet war, die er liebte".

Hits für Traffic, Sessions mit den ganz Großen

Mason, 1946 im Nachkriegsengland geboren, wurde in den späten 1960er Jahren mit Traffic bekannt. Für die Band steuerte er Songs und Leadgesang bei, darunter "Hole in My Shoe" und "Feelin' Alright?" - ein Stück, das später Dutzende Künstler coverten, unter anderem Joe Cocker, die Jackson Five und John Belushi. Traffic löste sich 1974 nach elf Alben auf, von denen vier die Top Ten der US-Charts erreichten. Zwei Jahrzehnte später gingen Teile der Band noch einmal auf Tour.

Parallel baute Mason eine beachtliche Solokarriere auf. Sein Debütalbum "Alone Together" erschien 1970 und kletterte bis auf Platz 22 der Billboard 200. 1977 folgte das mit Platin ausgezeichnete Album "Let It Flow" samt Single-Hit "We Just Disagree".

Gitarrist für Hendrix, Stones und McCartney

Als Studiomusiker und Kollaborateur war Mason ein gefragter Mann. Sein Gitarrenspiel ist auf Jimi Hendrix' Version von "All Along the Watchtower" zu hören, ebenso auf "Street Fighting Man" der Rolling Stones, auf Paul McCartneys "Listen To What The Man Said" und auf George Harrisons Solowerk "All Things Must Pass". Auch mit Eric Clapton und Michael Jackson arbeitete er zusammen.

2004 wurde Mason als Mitglied von Traffic in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen - im selben Jahrgang wie Prince, ZZ Top, Jackson Browne und Bob Seger. Bei der Zeremonie spielten seine ehemaligen Bandkollegen Jim Capaldi und Steve Winwood den Traffic-Klassiker "Dear Mr. Fantasy".

Letztes Album 2025 - Abschied von der Bühne

Sein jüngstes Soloalbum "A Shade of Blues" erschien 2025. Kurz darauf beendete Mason nach 60 Jahren auf der Bühne seine Tourneetätigkeit und verwies dabei auf gesundheitliche Probleme.

Dave Mason hinterlässt seine Ehefrau Winifred Wilson, seine Tochter Danielle sowie Nichte und Neffe. Sein Sohn True und seine Schwester Valerie Leonard waren bereits vor ihm gestorben.