Die Rockwelt trauert um Dave Mason: Der britische Sänger, Songwriter und Gitarrist, Mitbegründer der Band Traffic und Weggefährte von Jimi Hendrix, George Harrison und den Rolling Stones, ist im Alter von 79 Jahren in seinem Haus in Nevada gestorben.
Die Rockwelt verliert einen ihrer großen Gestalter: Dave Mason (1946-2026), Mitbegründer der britischen Blues-Rock-Band Traffic, ist am Sonntag im Alter von 79 Jahren gestorben. Das teilte sein Team in einem Statement mit, aus dem das US-Branchenblatt "Billboard" zitiert. Mason sei friedlich in seinem Haus in Gardnerville im US-Bundesstaat Nevada eingeschlafen.