Britischer Monarch auf USA-Reise: Donald Trumps Mutter war in König Charles III. verknallt

Während seines Staatsbesuchs hat König Charles III. von Donald Trump mehrere Komplimente erhalten. Der US-Präsident schwärmte vom Akzent des Monarchen und erzählte davon, dass seine Mutter einst in den damaligen Prinzen Charles verknallt war.
König Charles III. (77) und Königin Camilla (78) sind am Montag zu einem mehrtägigen Staatsbesuch in den USA eingetroffen. Am 28. April hat Donald Trump (79) zusammen mit First Lady Melania (56) das Königspaar im Weißen Haus empfangen. Während einer Rede schwärmte der US-Präsident von der Beziehung der Länder und von Charles.