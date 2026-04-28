Britischer Monarch auf USA-Reise: Donald Trumps Mutter war in König Charles III. verknallt

Während seines Staatsbesuchs hat König Charles III. von Donald Trump mehrere Komplimente erhalten. Der US-Präsident schwärmte vom Akzent des Monarchen und erzählte davon, dass seine Mutter einst in den damaligen Prinzen Charles verknallt war.

König Charles III. (77) und Königin Camilla (78) sind am Montag zu einem mehrtägigen Staatsbesuch in den USA eingetroffen. Am 28. April hat Donald Trump (79) zusammen mit First Lady Melania (56) das Königspaar im Weißen Haus empfangen. Während einer Rede schwärmte der US-Präsident von der Beziehung der Länder und von Charles.

Nachdem vor dem Weißen Haus die Nationalhymnen erklangen, setzte Trump zu seiner Rede an. Er und seine Ehefrau würden niemals ihren Besuch auf Schloss Windsor im vergangenen Jahr vergessen, erklärte er laut der BBC. Der 79-Jährige schwärmte demnach weiter, dass König Charles III. einen "wunderschönen Akzent" habe und "ein sehr eleganter Mann" sei.

Ein von der verstorbenen Queen Elizabeth II. (1926-2022) während eines Besuchs gepflanzter Baum sei ein lebendes Symbol der langen Beziehungen der Länder. Seit der Unabhängigkeit der Vereinigten Staaten hätten die USA keinen engeren Freund als die Briten.

Donald Trump: "Meine Mutter hatte einen Crush auf Charles"

Wie etwa der "Guardian" berichtet, kam Trump aber nicht nur auf Charles' Mutter, sondern auch auf seine eigene zu sprechen - und teilte dabei eine Anekdote, die der britische König wohl nicht erwartet hätte. Seine in Schottland geborene Mutter Mary (1912-2000) habe die Königsfamilie geliebt. "Immer wenn die Königin an einer Zeremonie teilnahm, saß meine Mutter wie gebannt vor dem Fernseher und sagte: 'Schau, Donald, schau, wie schön das ist.'" Seine Mutter sei einst sogar in Charles verknallt gewesen, als er noch ein Prinz und noch nicht König war. "Charles, er ist so süß...", habe sie gesagt. "Meine Mutter hatte einen Crush auf Charles. Können Sie das glauben?"