Britischer Künstler: Ein neuer Banksy? Kunstwerk in London aufgetaucht

2 Die Statue steht am Waterloo Place im Zentrum Londons. Foto: Vuk Valcic/ZUMA Press Wire/dpa

Wieder einmal taucht praktisch aus dem Nichts ein Kunstwerk in London auf. Dieses Mal ist es sogar mit einer Signatur gekennzeichnet. War es wirklich der weltberühmte Künstler?











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London - Eine plötzlich aufgetauchte Statue im Zentrum Londons sorgt für Aufregung in der Kunst- und Kulturwelt. Die überlebensgroße Figur scheint von einem Podest in den Abgrund zu schreiten, sie trägt eine große Fahne, die ihr ins Gesicht weht. Als Signatur steht am Fuß des Sockels: Banksy. War es wirklich der weltberühmte, mysteriöse Künstler?