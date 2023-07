Bei den Jazz Open pausiert er diesmal, von Stuttgart kommt er trotzdem nicht los: Jamie Cullum is in town! Bereits achtmal hat er auf dem Schlossplatz pure Ekstase geboten. Im La Commedia saß der Brite nun, weil er zu einem Privatkonzert angereist ist.

Ein Sommer ohne Jamie Cullum ist möglich, aber sinnlos. So sehen es die Fans des Singer/Songwriters, von denen es in Stuttgart besonders viele gibt. In den vergangenen neun Jahren ist der Brite achtmal bei den Jazz Open auf dem Schlossplatz aufgetreten, in seiner „Homebase“, wie er sagt. Wenn dieses Energiebündel wie ein Flummi über die Bühne hüpft, schwellen Beifall und Begeisterung vor dem Neuen Schloss von Jahr zu Jahr zu einem noch gewaltigeren Orkan an. Er hat das Herz eines Jazzmusikers, liebt aber auch Popmusik: Beide Genres öffnet der energiegeladene Ausnahme-Künstler für noch mehr Elemente. Zu welcher Kategorie dieser Mann zählt, spielt, wenn pure Ekstase herrscht, keine Rolle mehr.

Jazz Open starten am Donnerstag im Alten Schloss

Bei den 29. Jazz Open, die am kommenden Donnerstag mit Snarky Puppy im Alten Schloss starten, bevor es am 18. Juli mit Deep Purple auf den Schlossplatz geht, fehlt Cullum, was in seiner großen Fangemeinde bedauert wird. Doch in diesem Sommer tourt er gar nicht. Endlich mal will er eine längere Zeit mit Frau und den Kindern verbringen. Ohne Stuttgart kann er wohl trotzdem nicht sein. Am Freitag sah man den 43-Jährigen, wie er mit Gitarre das Ristorante La Commedia im Hospitalviertel zum Essen besuchte, wo er schon die eine oder andere After-Show-Party gefeiert hat. Mit dabei: sein Freund Jürgen Schlensog, der Promoter der Jazz Open.

Für ein Privatkonzert hat Jamie Cullum seine Sommer-Auszeit unterbrochen und ist deshalb für einen Tag nach Stuttgart gereist. Gebucht hat ihn und seine Band die Wüstenrot & Württembergische-Gruppe (W&W), die mit 5000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Eröffnung ihres nun vollständig bezogenen Firmensitzes am Freitagabend in Kornwestheim gefeiert hat. In den für 500 Millionen Euro gebauten Campus eingezogen sind die Beschäftigten der W&W AG, der Wüstenrot Bausparkasse, die bisher vor allem in Ludwigsburg arbeiteten, sowie die Belegschaft der Württembergischen Versicherungen aus Stuttgart und Karlsruhe sowie aus weiteren Tochterunternehmen ein. Der Versicherungsbranche scheint es gut zu gehen, wenn ein großes Unternehmen zu einer Feier kurz mal einen Superstar einfliegen lässt.

Vor wenigen Tagen hat Jamie Cullum in London Billy Joel getroffen

Jazz-Open-Chef Jürgen Schlensog hat dieses Firmenkonzert organisiert. Immer ist er bereit, seine Kontakte spielen zu lassen, wenn jemand einen prominenten Künstler oder eine besondere Künstlerin zu sich holen will. Jamie Cullum erzählt bei seinen Besuch, dass er Billy Joel wenige Tage zuvor in London getroffen hat. Er möge doch mal ein gutes Wort einlegen, bat Schlensog, dass Joel auch mal zum Stuttgarter Festival kommt.

Jamie Cullum legt immer ein gutes Wort für die Jazz Open ein. Dieses großartige Festival sei ein Highlight in Europa, sagt er, und ruft dazu auf, es zahlreich im Sommer 2023 zu besuchen – im Sommer, in dem er auf dem Schlossplatz nicht dabei ist. Die Chancen dürften gut stehen, dass er im nächsten Jahr, wenn das Festival seinen 30. Geburtstag feiert, wieder in Stuttgart alles gibt.

Stuttgart-Kritik in der „Welt“, Stuttgart-Lob in der „Zeit“

Während in der „Welt“ gerade ein böser Verriss über Stuttgart erschienen ist und man dort lesen konnte, die Stadt gebe sich auf, steht in „Zeit online“ viel Lob für genau dieselbe Stadt – speziell für die Jazz Open. Dieses Festival feiere die Urbanität mitten im Chaos von Stuttgart 21.„Der Schlossplatz verwandelt sich im Sommer in einen Ort, den man von deutschen Innenstädten so kaum kennt – eine sonnige öffentliche Arena“, schreibt Peter Kümmel in diesem Artikel.

Während alle Konzerte der Jazz Open im Alten Schloss bereits ausverkauft sind, kann man vereinzelt Karten für Auftritte auf dem Schlossplatz ergattern. Und wie immer zieht das Festival viele an, die keine Karten kaufen. „Zeit“-Redakteur Kümmel beschreibt dies so: „Rund um die hohen Tribünen, die man im Ehrenhof des Neuen Schlosses errichtet, lagert, außerhalb des Festivalbereichs, Volk in großer Zahl: zuhörende Bürgerschaft.“

Noch in der Nacht fliegt Jamie Cullum zurück nach London

Jürgen Schlensog wird seinem Freund Jamie Cullum schon die eine oder andere WhatsApp-Nachricht mit Fotos schicken, damit dieser sieht, was er versäumt. Doch die Ruhe gönnt er ihm. Nach dessen heftig bejubeltem Auftritt in Kornwestheim fährt Schlensog ihn persönlich zum Flughafen. Noch in der Nacht geht es zurück nach London. Bestimmt wird es eine Rückkehr nach Stuttgart geben.