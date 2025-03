Britischer Flugzeugträger HMS Prince of Wales: König Charles III. besucht nach ihm benannten Flugzeugträger

1 König Charles III. auf der Prince of Wales. Foto: 2025 MoD Crown Copyright/Getty Images Europe

In politisch unruhigen Zeiten hat der britische König dem Flaggschiff der Royal Navy auf hoher See einen Besuch abgestattet. König Charles ist selber ehemaliger Helikopterpilot der Streitkräfte.











Die vergangenen Tage waren umtriebige für den britischen Monarchen. Nachdem er am Montag den kanadischen Premierminister Justin Trudeau (53) auf seinem Landsitz Sandringham getroffen hatte und am Sonntag an selber Stelle den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj (47), stattete König Charles III. (76) am 4. März dem britischen Flugzeugträger HMS Prince of Wales im Ärmelkanal einen Besuch ab.