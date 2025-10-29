Nach dem Verlust ihres Herzoginnentitel und der Debatte um ihren Wohnsitz muss Sarah Ferguson im Zuge des Jeffrey-Epstein-Skandals nun offenbar auch um ihre Karriere bangen. Auftritte bei einem britischen Fernsehsender soll es künftig jedenfalls nicht mehr geben.
Der Epstein-Skandal kostet Sarah Ferguson (66) nun offenbar auch ihren TV-Job. Wie "Daily Mail" berichtet, hat der britische Sender ITV sie komplett aus dem Programm gestrichen. Die Ex-Frau von Prinz Andrew (65) war in den vergangenen Jahren immer mal wieder in den Sendungen "Loose Women" und "This Morning" zu sehen.