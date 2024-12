Britische Version des Dschungelcamps: Oti Mabuse wird von ihrem Mann überrascht

Oti Mabuse (34) wurde in der britischen Version des Dschungelcamps von ihrem Ehemann Marius Iepure (42) überrascht. Wie unter anderem die "Daily Mail" berichtet, wurden die Kandidaten und Kandidatinnen am 6. Dezember von ihren Freunden und Familienangehörigen im australischen Busch besucht - so auch Mabuse, die auf ihren Partner traf. "Als ich durch den Dschungel ging, hatte ich dieses wunderschöne Gesicht am wenigsten erwartet, aber es war die schönste Überraschung aller Zeiten", schwärmte sie.

Iepure wusste zu beeindrucken und holte aus einer Tasche ein Kleidungsstück, das ihre gemeinsame Tochter einen Tag zuvor getragen hatte. "Das ist das perfekte Geschenk!", freute sich Mabuse, die Schwester von "Let's Dance"-Jurorin Motsi Mabuse (43). Doch damit nicht genug: Anlässlich ihren zehntes Hochzeitstags hatte Iepure auch einen funkelnden Ring dabei, den sich seine Frau umgehend an den Finger steckte. Es sei "genau das, was ich brauchte, um mich bis zum Ende anzuspornen".

Auch bei dieser Kandidatin fließen die Tränen

Neben Mabuse sorgte auch Coleen Rooney (38) für große Emotionen. "Ich will nicht, dass du mich jetzt verlässt!", rief die Moderatorin, nachdem sie von ihrer Mama Colette McLoughlin (62) begrüßt wurde. Das sollte nicht die einzige Überraschung für Rooney bleiben: Auch ihre Söhne Kit (8) und Cass (6) kamen kurz darauf in das Lager gerannt. "Ich weine, weil ich glücklich bin, weil ich dich so sehr vermisst habe!", erklärte die Ehefrau von Ex-Fußballstar Wayne Rooney (39) ihrem Ältesten, bevor die Familie das Camp gemeinsam erkundete.

Mabuse und Rooney nehmen derzeit an der zwölften Staffel von "I'm a Celebrity... Get Me Out of Here" (seit 2002, auf ITV) teil, der britischen Version des Dschungelcamps. Die beiden Frauen kämpfen als letzte verbliebene Kandidatinnen gegen Danny Jones (38) und Richard Coles (62) um den Sieg. Kurz nach den Familienbesuchen mussten ihre Kontrahenten Alan Halsall (42) und GK Barry (25) das Format verlassen.