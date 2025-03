Britische Schauspielerin: Keira Knightley: Vier skurrile Fakten zum 40. Geburtstag

Schauspielerin Keira Knightley wird am 26. März 40 Jahre alt. Dazu gibt es vier interessante Fakten aus dem Leben der Britin - etwa, woher sie ihren ungewöhnlichen Vornamen hat und welches schräge Hobby sie in ihrer Schulzeit lernte.

Mit gerade einmal 16 Jahren feierte Keira Knightley (40) ihren Durchbruch als Schauspielerin mit der Fußball-Komödie "Kick it like Beckham" (2002). In Folge konnte sich die Britin zu einer der bekanntesten und bestbezahlten Schauspielerinnen der Welt mausern. Für ihre Rolle in "Stolz und Vorurteil" (2005) erhielt sie eine Oscar-Nominierung als beste Hauptdarstellerin. Von der großen Hollywoodkarriere hat sie inzwischen zugunsten ihrer Familie Abstand genommen, dreht aber dennoch in ihrer britischen Heimat fleißig weiter. Ihr rundes Alter macht ihr übrigens nicht zu schaffen. 40 zu werden, klinge großartig, bekundete sie erst kürzlich.

Ihr Name ist ein Missverständnis

Keira Knightley wurde am 26. März 1985 im Londoner Stadtteil Teddington geboren. Das Schauspieltalent erbte sie wohl von ihrem Vater, Schauspieler Will Knightley (78). Mutter Sharman Macdonald (74) ist Bühnenautorin. Die beiden wählten für ihre Tochter allerdings nicht absichtlich einen ungewöhnlichen Vornamen, wie Keira 2015 der Zeitschrift "Elle" verriet. Denn eigentlich sollte sie nach der russischen Eiskunstläuferin Kira Iwanowa (1963-2001) benannt werden, von der Will Knightley schwärmte. "Es war aber meine Mutter, die meine Geburt registrierte", schilderte Keira Knightley. Dabei wurde der Name falsch buchstabiert. Sie sei also "ein Buchstabierfehler". Aber wer weiß, vielleicht trug sogar der exotische Name zu ihrem Mega-Erfolg bei - schließlich sticht sie damit noch immer heraus.

Lesen Sie auch

Sie hadert mit ihren berühmtesten Rollen

Nach "Kick it like Beckham" zog Knightley gleich das nächste große Karrierelos: 2003 folgte "Fluch der Karibik", in dem sie neben Johnny Depp (61) und Orlando Bloom (48) eine der Hauptrollen, die Gouverneurstochter Elizabeth Swann, spielte. Der Piratenkracher um Kapitän Jack Sparrow katapultierte sie in Hollywoods A-Liga. Doch der Filmhit und seine Fortsetzungen brachten ihr nicht nur Gutes. Die danach aufkeimende öffentliche Debatte über ihr Gewicht machte ihr schwer zu schaffen. Gerüchte, die zierliche Schauspielerin leide an einer Essstörung, hielten sich hartnäckig in den Medien.

2018 verriet Keira Knightley im Podcast "Award's Chatter" von "The Hollywood Reporter", dass sie im Alter von 22 Jahren durch die ständigen Diffamierungen einen "mentalen Zusammenbruch" erlitt und dass bei ihr eine posttraumatische Belastungsstörung diagnostiziert wurde. 2023 kritisierte sie zudem in der britischen "Harper's Bazaar" die sexistische Wahrnehmung. Sie habe sich sehr eingeengt gefühlt, da ihre Rolle ein "Objekt der Begierde für alle" war. Die Disney-Reihe sei "der Grund dafür gewesen, dass ich öffentlich niedergemacht wurde", weshalb sie an weiteren Teilen nicht mehr mitwirken will.

Und auch die Romanze "Tatsächlich... Liebe" (2003), die sich zum beliebten Weihnachtsklassiker entwickelte, weckt bei ihr schlechte Erinnerungen. Ausgerechnet mit einer der berühmtesten Szenen rechnete sie ab. 2024 enthüllte sie in der "Los Angeles Times", dass sie die Szene "gruselig" fand, in der ihr Andrew Lincoln (51) mittels Schildern an der Haustür heimlich seine Liebe gesteht. Schließlich war sie bei den Dreharbeiten zu der "Stalking-artigen" Sequenz erst 17 Jahre alt. Der Regisseur habe ihr beim Dreh gesagt, sie solle ihn nicht so gruselig anschauen. "Und ich antwortete: 'Aber er IST gruselig!' Und dann mussten wir die Szene neu drehen, um meinen Gesichtsausdruck zu korrigieren, damit ich nicht mehr verängstigt aussehe."

Sie legte den Grundstein für Jamie Dornans Karriere

Von 2003 bis 2005 war sie mit Jamie Dornan (42) liiert, den sie bei einem Fotoshooting für den britischen Juwelier Asprey kennengelernt hatte. Sie legte den Grundstein für die Schauspielkarriere des späteren "Fifty Shades of Grey"-Stars, denn sie stellte ihn ihrer Talentagentur vor, die ihn unter Vertrag nahm. Ihre Liebe hingegen zerbrach - wohl auch weil Knightley damals viel erfolgreicher war als er. "Es ist ein großer Druck, wenn man mit jemandem wie Keira ausgeht", gestand er später der "Daily Mail". "Man fühlt sich manchmal etwas zweitklassig, und genau das passierte."

Inzwischen hat Knightley aber ihr privates Glück gefunden. Seit 2013 ist sie mit Klaxons-Musiker James Righton (41) zusammen. Mit ihm hat sie zwei Töchter, die im Mai 2015 und im September 2019 geboren wurden. Die Familie steht für sie an erster Stelle: "Ich könnte jetzt keinen Job mehr in einem anderen Land annehmen", erklärte Knightley in "The Times" . "Ich habe entschieden, Kinder zu bekommen und ich will sie großziehen, also muss ich einen großen Schritt zurücktreten." In ihrer Heimat arbeitet sie aber weiter. Ende Dezember startete ihre Netflix-Serie "Black Doves", eine zweite Staffel ist angekündigt.

Sie hat ein seltenes Talent

Mit den Fingern gegen die Zähne schnipsen und dabei alle möglichen Musikhits ertönen lassen: Diese ungewöhnliche Fähigkeit beweist Keira Knightley gerne bei Fernsehauftritten. So spielte sie etwa 2019 in der "Tonight Show" von Jimmy Fallon (50) "Despacito" auf ihren Zähnen. Auch Hits von den Beatles und Cher (78) gab sie im TV schon auf diese spezielle Weise zum Besten. "Als ich sieben oder acht Jahre alt war, gab es einen Jungen in der Schule, der in einer Talentshow im Fernsehen auftrat. Er war die coolste Person überhaupt und spielte mit seinen Zähnen, sodass alle in meiner Schule sagten: 'Wow, das ist cool'", schilderte sie, wie sie zu dem schrägen musikalischen Hobby kam. "Also kann wahrscheinlich jeder aus dieser Schule mit seinen Zähnen spielen."