Britische Royals: William und Kate gewinnen Rechtsstreit um Urlaubsfotos

Ein französisches Magazin veröffentlicht Urlaubsfotos von William und Kate. Doch auch die britischen Royals legen Wert auf Privatsphäre - ein Gericht gibt ihnen recht.
Ein französisches Magazin sieht sich wegen Urlaubsfotos vom britischen Thronfolger Prinz William und seiner Frau Kate (beide 43) mit rechtlichen Konsequenzen konfrontiert. Der Prinz und die Prinzessin von Wales haben einen Rechtsstreit gegen das Magazin „Paris Match“ gewonnen, wie unter anderem die Nachrichtenagentur PA und der Sender Sky unter Berufung auf den Kensington-Palast berichten.