Britische Royals: Weihnachtsmoment am Klavier: Prinzessin Kate gibt Duett mit Tochter Charlotte
Prinzessin Kate und ihre Tochter Charlotte am Klavier. Foto: IMAGO/Avalon.red/IMAGO/Andrew Parsons/Kensington Palace / Avalon

Ein kleines Konzert zu Weihnachten: Die britische Prinzessin Kate und ihre Tochter Charlotte bezaubern mit einem Duett am Klavier die Fernsehzuschauer in Großbritannien.

Weihnachtlicher Mutter-Tochter-Moment am Klavier: Die britische Prinzessin Kate und ihre zehnjährige Tochter Charlotte haben die Fernsehzuschauer in Großbritannien am Heiligabend mit einem überraschenden Duett am Klavier bezaubert. In der vorab aufgezeichneten und am Mittwochabend ausgestrahlten Aufnahme sind Kate und Charlotte Seite an Seite am Klavier sitzend zu sehen. Zusammen spielen sie einen Auszug aus einem Stück des schottischen Komponisten Erland Cooper - Catherine mit ihrer linken Hand, Charlotte rechtshändig. 

 

Der Auftritt von Mutter und Tochter ist Teil einer Wiederholung des traditionellen Weihnachtskonzerts „Together at Christmas“ in der Westminster Abbey, zu dem Kate Anfang Dezember eingeladen hatte. Das Duett von Mutter und Tochter am Klavier wurde im Schloss Windsor Castle aufgezeichnet und der TV-Wiederholung am 24. Dezember vorangestellt. Bei der Erstausstrahlung war die Aufnahme nicht zu sehen gewesen. 

Kate ist eines der beliebtesten Mitglieder der britischen Königsfamilie. Mit Prinz William, dem älteren Sohn von König Charles III., hat sie drei Kinder: den zwölfjährigen George, die zehnjährige Charlotte und den siebenjährigen Louis. Im September hatte sie den Abschluss ihrer Chemotherapie nach einer Krebserkrankung bekanntgegeben. 

 