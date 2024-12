Britische Royals und US-amerikanischer Präsident: Donald Trump und König Charles III.: Palast plant neuen Staatsbesuch

1 Kennen sich bereits vom Staatsbesuch aus dem Jahr 2019: Donald Trump (l.) und König Charles III., damals noch Prinz. Foto: imago/i Images

Donald Trump soll 2026 zu einem historischen zweiten Staatsbesuch nach Großbritannien kommen. Der designierte US-Präsident würde damit als erster Politiker überhaupt zum zweiten Mal von der königlichen Familie empfangen werden.











Ein zweiter Staatsbesuch des kommenden US-Präsidenten Donald Trump (78) in Großbritannien nimmt bereits jetzt konkrete Formen an. Wie die britische Zeitung "The Telegraph" berichtet, plant der Buckingham Palast im Hintergrund bereits die Einladung des designierten US-Präsidenten für das Jahr 2026. Trump wäre damit der erste Politiker überhaupt, der zum zweiten Mal von der königlichen Familie empfangen werden würde.