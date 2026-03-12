Britische Royals: Prinzessinnen Beatrice und Eugenie im Sog der Andrew-Affäre?

Auch Beatrice und Eugenie stehen nach der Verwicklung ihres Vaters in den Epstein-Skandal im Fokus. Öffentlich treten sie kaum mehr auf - ein Umstand, der der Königsfamilie recht sein dürfte.
London/Windsor - Es gab eine Zeit, da machten die britischen Prinzessinnen Beatrice und Eugenie vor allem mit ihren Hüten Schlagzeilen. Der modische Geschmack der beiden wurde immer wieder zum Thema. Ein ausgefallenes Stück, das Beatrice (37) zur Hochzeit ihres Cousins Prinz William mit Kate Middleton trug, wurde von der Presse wahlweise als Geweih, Toilettensitz oder Brezel verspottet.