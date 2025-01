Britische Royals: Prinzessin Kate nach Krebserkrankung „in Remission“

Die britische Prinzessin Kate macht nach eigenen Angaben Fortschritte im Kampf gegen ihre Krebserkrankung. „Es ist eine Erleichterung, jetzt in Remission zu sein und ich konzentriere mich weiterhin auf meine Genesung“, erklärte sie am Dienstag im Onlinedienst Instagram.

Kate hatte im März vergangenen Jahres eine Krebserkrankung öffentlich gemacht - nur wenige Wochen nach der Krebsdiagnose von König Charles III. Im September gab sie den Abschluss ihrer Chemotherapie bekannt. Der Weg zur „vollständigen Heilung und Genesung“ sei zwar noch lang, sagte sie damals. Sie tritt inzwischen aber wieder vermehrt in der Öffentlichkeit auf.

Lesen Sie auch

Am Dienstag besuchte Kate das Krankenhaus in London, in dem sie wegen ihrer Krebserkrankung behandelt worden war, zusammen mit ihrem Mann Prinz William. „Ich wollte kommen, um meine Unterstützung (...) für diejenigen zu zeigen, die sich in Behandlung befinden und eine so schwierige Zeit durchmachen“, sagte die 43-Jährige. Sie lobte zudem die „außergewöhnliche Arbeit“, die im Royal-Marsden-Krankenhaus im vornehmen Stadtteil Chelsea geleistet werde.

Kate zeigt ihre Dankbarkeit

Kate, die Ehefrau des Thronfolgers William ist, habe bei dem Besuch ihre Dankbarkeit gegenüber „diesem unglaublichen Team“ zeigen wollen, erklärte der Kensington-Palast. Sie verbrachte etwa eine Stunde in dem Krankenhaus und tauschte sich unter anderem mit einer Patientin aus, die gerade ihre erste Behandlung erhalten hat. Als sie ging, umarmte sie eine Frau, die das Krankenhaus besuchte. „Es tut mir leid. Ich wünschte, ich könnte mehr helfen“, sagte die Prinzessin sichtlich gerührt. „Es gibt Licht am Ende des Tunnels“, fuhr sie fort.

König Charles unterzieht sich weiterhin einer Behandlung. Er nimmt aber schon seit Ende April wieder öffentliche Termine wahr.