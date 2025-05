Britische Royals: Prinzessin Eugenie arbeitet jetzt für König Charles

Vorladung wurde zurückgezogen Kehrtwende im Baldoni-Lively-Prozess: Taylor Swift muss nicht aussagen

Im Rechtsstreit rund um "It Ends With Us" wurde Taylor Swift, eine langjährige Freundin von Blake Lively, von Justin Baldonis Anwälten als Zeugin vorgeladen. Nun bestätigt ein Sprecher von Lively: Die Vorladung wurde zurückgezogen.