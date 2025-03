Den walisischen Nationalfeiertag St. David's Day hat Prinz William (42) mit einer ganz besonderen Nachricht an Wales gekrönt: Auf dem Instagram-Account des Prinzen und der Prinzessin von Wales postete er ein Video, in dem er in fließendem Walisisch spricht.

Unter anderem preist Prinz William die Geschichte, die Kultur und die "unglaublichen Menschen" von Wales. "Von seinen atemberaubenden Landschaften bis hin zu seiner Sprache - Wales inspiriert uns immer wieder. Heute werden wir alles feiern, was an Wales so magisch ist. Den Menschen in Wales und allen Menschen auf der ganzen Welt wünsche ich einen fröhlichen St. David's Day", so der Prinz in seiner Videobotschaft.

Besuch in Pontypridd

Wales steht hoch im Kurs bei den britischen Royals: In dieser Woche hatten Prinz William und Prinzessin Kate (43) dem Süden von Wales bereits einen Besuch abgestattet. In Pontypridd besuchte das Paar einen Markt, versuchte sich an traditionellen Welsh Cakes, traf von den Überschwemmungen Betroffene und trug Anstecknadeln in Form von gelben Narzissen, der Nationalblume von Wales, spazieren.

Wales ist ein besonderer Ort für das Ehepaar: Nicht nur tragen die beiden seit König Charles' (76) Krönung als Thronfolger die Titel des Landes, sie lebten auch vor und kurz nach ihrer Hochzeit im Jahr 2011 in Wales, während William als Rettungspilot in der RAF Anglesey stationiert war. Nach Wales ging auch ihre erste Reise nach dem Tod von Queen Elizabeth II. (1926-2022).

Die kürzliche Reise von William und Kate war der zweite gemeinsame royale Auftritt in diesem Jahr, nachdem das Paar am 27. Januar an einem Gottesdienst zum Holocaust-Gedenktag in London teilgenommen hatte. Erst Mitte Januar hatte Kate bekannt gegeben, dass sie nach einer Behandlung ihrer Krebserkrankung im vergangenen Jahr in Remission sei.