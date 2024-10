Britische Royals: Nach Krebsdiagnose: König Charles macht Reisepläne für nächstes Jahr

1 König Charles hat seine jüngste Fernreise nach Australien und Samoa genossen. Foto: ddp/EMPICS/Aaron Chown

Gute Nachrichten aus dem Königshaus: König Charles wird 2025 wieder vermehrt auf Reisen gehen. Seine royale Tour nach Australien und Samoa hat den krebskranken Monarchen offenbar bestärkt.











König Charles III. (75) wird im nächsten Jahr vermutlich wieder regelmäßig ins Ausland reisen. Das teilte der Palast laut britischen Medienberichten mit. Aufgrund einer Krebsdiagnose hatte der Monarch 2024 zunächst keine längeren Trips unternommen. Im Oktober besuchte er dann zusammen mit Königin Camilla (77) Australien und Samoa. Am Samstag (26. Oktober) beendeten sie ihren Aufenthalt in Down Under.