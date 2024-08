Britische Royals: König Charles III. entlässt Prinz Andrews Sicherheitsteam

1 Prinz Andrew und König Charles (r.): Der Monarch will das Sicherheitsteam seines Bruders nicht mehr finanzieren. Foto: Chris Allan/Shutterstock.com / Salma Bashir Motiwala/Shutterstock.com

König Charles III. soll das Sicherheitsteam seines Bruders, Prinz Andrew, entlassen haben. Der private Sicherheitsdienst wurde ab 2022 von Charles privat finanziert.











Prinz Andrews (64) privater Sicherheitsdienst wurde von König Charles III. (75) privat finanziert, nachdem er 2022 mit seinem Rücktritt aus dem royalen Dienst den öffentlich finanzierten Polizeischutz verloren hatte. Berichten zufolge will der Monarch das Sicherheitsteam des Duke of York nun entlassen. Laut "The Sun on Sunday" wurde den Security-Mitarbeitern mitgeteilt, dass ihre Dienste ab November nicht mehr benötigt werden.