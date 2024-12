Britische Royals: Hat Hollywood keine Lust mehr auf Herzogin Meghan und Prinz Harry?

Fast fünf Jahre nach ihrer Abkehr vom britischen Königshaus scheint es für Prinz Harry und seine Ehefrau längst nicht so gut zu laufen wie geplant. Nachdem sie mit großen Hoffnungen und Projekten in eine Zukunft in den USA gestartet waren, erhalten sie von dort nun einen mächtigen Dämpfer.

Mehrere royale Beobachter fällen ein vernichtendes Urteil: Prinz Harry (40) und Herzogin Meghan (43) sollen bei den US-Amerikanern geradezu unten durch sein. Nach anfänglicher Sympathie hätten sich der abtrünnige Briten-Royal und seine Frau inzwischen ins Aus manövriert und kaum jemand interessiere sich in den USA noch für sie.

Die Popularität des Herzogspaares sei in den Vereinigten Staaten ebenso stark zurückgegangen wie in Großbritannien, bilanziert die "New York Post" unter Berufung auf einen Bericht des "Standard". "Ich halte viele Vorträge vor Amerikanern und sie alle mögen Harry und Meghan nicht", sagte Ingrid Seward, Chefredakteurin des Magazins "Majesty" und Autorin der königlichen Biografie "My Mother & I", gegenüber der britischen Zeitung "The Standard". Der Grund dafür sei: "Sie hassen es, dass sie die Königin enttäuscht haben."

"Sie hatten jede Gelegenheit, in Hollywood zu glänzen"

Im Jahr 2020 gaben der jüngste Sohn von König Charles III. (76) und seine Ehefrau ihre royalen Pflichten in Großbritannien auf und zogen nach Amerika. Danach rechneten sie in Interviews, ihrer Netflix-Doku "Harry & Meghan" sowie in seiner Autobiografie "Reserve" mit der Royal Family ab - inklusive Harrys Großmutter Queen Elizabeth II. (1926-2022), die in den USA sehr geschätzt wird.

"Wir haben das Interesse an Harry und Meghan verloren, nachdem uns klar wurde, dass wir ihnen im Laufe der Jahre viel zu viel Anerkennung gegeben haben", bekräftigte die königliche Expertin Kinsey Schofield gegenüber "The Standard". Auch die Hollywood-Expertin Jane Owen glaubt, dass Harry und Meghan in der gesellschaftlichen Szene in Los Angeles Probleme hätten. "Ganz offen gesagt, sie hatten jede Gelegenheit, in Hollywood zu glänzen." Sie erinnerte an den "riesigen Deal" mit Netflix, "mit einem riesigen Budget und einem Publikum, das eifrig zuhörte und zusah".

Diese guten Startbedingungen hat das Paar, das mit seinen beiden Kindern in Montecito lebt, ihrer Ansicht nach jedoch nicht genutzt. "Sie haben schlimmer als nichts getan - sie haben die Chancen, die ihnen gegeben wurden, aktiv zerstört. Ich habe immer gesagt, dass man Hollywood vom Verhalten der Menschen her mit einer High School vergleichen kann. Und um bei dieser Analogie zu bleiben: Sie sind zu den unbeliebtesten Kindern in der Schule geworden."

Stacy Jones, Gründerin der L.A.-Marketingagentur "Hollywood Branded", sprach von einem "Schlag", den das Image des Paares im vergangenen Jahr erlitten habe. "Hollywood lebt von Vertrauen - Vertrauen, dass ein Projekt erfolgreich ist, dass eine Partnerschaft von Vorteil ist und dass die öffentliche Wahrnehmung positiv bleibt." 2023 verloren Harry und Meghan ihren 20-Millionen-Dollar-Vertrag mit Spotify, nachdem ihr Unternehmen Archewell Audio innerhalb von zweieinhalb Jahren lediglich zwölf Podcasts produziert hatte. "Ohne einen großen Erfolg in diesem Jahr hatten sie Mühe, wieder Fuß zu fassen", urteilte Jones.

Hat sich Hollywoods Begeisterung abgekühlt?

Für sie sei nicht der Zugang das Problem, es sei die Begeisterung der Menschen. "Sie werden keine Probleme haben, einen Tisch in einem Spitzenrestaurant zu bekommen, und ihre Anwesenheit wird bei Veranstaltungen immer für Aufsehen sorgen, aber Hollywoods Begeisterung für sie hat sich im Vergleich zu ihren Anfangstagen abgekühlt." Daran konnte wohl auch die am 10. Dezember erschienene Netflix-Doku "Polo" nichts ändern. Sie wurde von Kritikern regelrecht zerrissen.