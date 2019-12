1 Wollen mehr Zeit für die Familie haben: Prinz Harry und Herzogin Meghan Foto: imago images/i Images

Prinz Harry und Herzogin Meghan werden bei Donald Trumps zweitem Besuch im Buckingham Palast nicht anwesend sein.

Prinz Harry (35) und Herzogin Meghan (38) gönnen sich seit Mitte November eine Pause von ihren royalen Pflichten. Und diese werden sie auch nicht für Donald Trump (73) unterbrechen. Der US-Präsident hält sich zurzeit für ein zweitägiges NATO-Treffen in Großbritannien auf und wird auch Queen Elisabeth II. (93) einen Besuch im Buckingham Palast abstatten. Bei dem Empfang werden Harry und Meghan allerdings nicht zugegen sein. Das berichtet die US-Seite des "People"-Magazins.

Es ist somit das zweite Mal, dass Meghan den US-Präsidenten versetzt. Bereits bei Trumps erstem Besuch Anfang Juni ließ die Herzogin ein geplantes Mittagessen im Palast sausen. Die 38-Jährige war damals nach der Geburt von Sohn Archie am 6. Mai noch in Babypause und nahm keine offiziellen Termine wahr. Prinz Harry hatte teilgenommen. "Tatsächlich hat er sehr lange mit Ivanka [Trumps Tochter, Anm. d. Red.] und meiner Familie gesprochen. Ich ging zu ihm, und er hätte nicht freundlicher sein können. Ich finde ihn großartig", sagte Trump nach dem Treffen in der britischen Nachrichtensendung "Good Morning Britain".

Prinz Harry und Herzogin Meghan nehmen sich im Moment eine rund sechs Wochen lange Auszeit - auch um Zeit bei Meghans Mutter Doria Ragland (63) in den USA zu verbringen. Auch Weihnachten werden sie nicht mit der royalen Familie feiern, sondern in den USA.