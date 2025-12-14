Die britischen Royals nutzen ihre Bekanntheit, um auf die Arbeit von Krebshilfeorganisationen aufmerksam zu machen. Dabei spielen ihre eigene leidvolle Erfahrung mit der Krankheit eine tragende Rolle.
London - Kurz nach dem Update von König Charles III. (77) zu seiner Krebserkrankung, hat seine Schwiegertochter Prinzessin Kate (43) mit einer einfühlsamen Geste ihr eigenes Krebsleiden in Erinnerung gerufen. Die Frau des britischen Thronfolgers Prinz William (43) besuchte am Wochenende einen Erinnerungsort für Menschen, die an Krebs gestorben sind.