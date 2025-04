Zu "Twinkle Twinkle Little Star" Royale Rübe: König Charles spielt Karottenflöte mit Gemüse-Orchester

"Keep Calm and Carrot On": König Charles hat bei einem Empfang im Schloss Windsor einmal mehr Humor bewiesen und mit einem Gemüse-Orchester "Twinkle Twinkle" performt - auf einer Karotte.