König Charles hatte seine liebe Mühe mit einem Füllfederhalter.

Ein auslaufender Füllfederhalter hat König Charles III. aus der Fassung gebracht. Ein Video der Szene wurde im Internet vielfach geteilt und kommentiert.















Bei seinem Besuch in Nordirland hat ein auslaufender Füllfederhalter König Charles III. am Mittwoch in Rage gebracht. Der Monarch wollte sich in Hillsborough Castle in ein Gästebuch eintragen, als der Stift zu schmieren begann. Charles reagierte frustriert, zumal er zu allem Übel auch noch zunächst das falsche Datum in das Buch eingetragen hatte.

Als er den Füller seiner Frau Camilla reichte, verlor er die Beherrschung: „Gott, ich hasse das“, sagte er, während er sich die Tinte von der Hand wischte. Königin Camilla erwiderte: „Oh schau, das läuft überall hin.“ Im Weggehen murmelte der neue Regent: „Ich kann dieses blöde Ding nicht ertragen (...) jedes verdammte Mal.“ Ein Video der Szene wurde im Internet vielfach geteilt und kommentiert.