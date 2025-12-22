Die britische Musikszene hat Gary "Mani" Mounfield die letzte Ehre erwiesen. Bei der Trauerfeier in der Kathedrale von Manchester versammelten sich Rockstars und Fußball-Legenden, um den Stone-Roses-Bassisten zu verabschieden. Sänger Ian Brown fand bewegende Worte.
Hunderte Fans standen am Montagmorgen vor der Kathedrale von Manchester und applaudierten, als der Leichenwagen des verstorbenen Musikers Gary "Mani" Mounfield (1962-2025) eintraf. Der legendäre Bassist der Gruppen Stone Roses und Primal Scream war im November im Alter von 63 Jahren gestorben.