Britische Progressive-Rock-Band in Esslingen: Les Holroyd sorgt auch mit fast 80 Jahren noch für gute Stimmung

Die britische Progressive-Rock-Gruppe Barclay James Harvest feat. Les Holroyd schlug in Esslingen auf und begeisterte vor allem mit den Hits „Hymn“ und „Life Is For Living“. Das Publikum erinnert sich an eine besondere Zeit, die als „entspannter“ im Gedächtnis geblieben ist.











Ein Hauch von Ironie lag in der Luft. Es war, als ob ein Großteil des Publikums, das zum Konzert von Barclay James Harvest ins Esslinger Neckar Forum geströmt war, in fröhlicher Distanz zu sich selbst unterwegs war. Viele waren über 60, nur wenige unter 50. Natürlich kamen sie auch, um in alten Zeiten zu schwelgen, um verschüttete Erinnerungen auszugraben. Doch schon der Kleidungsstil – das legere Outfit für über 50-Jährige in den 2020er Jahren – zeigte, dass die Veranstaltung weit entfernt war von dem Kult, den beispielsweise Depeche Mode-Partys ausstrahlen, bei denen die Gäste den Eindruck erwecken, ganz im Damals zu versinken.