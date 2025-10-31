Britische Monarchie: „Finale Demütigung“ für Andrew im Epstein-Skandal

Die Verwicklung von Andrew in den Epstein-Skandal hat der britischen Monarchie „enorm geschadet“. Kann nach der historischen Degradierung durch den König ein Neuanfang gelingen?
Schon in den frühen Morgenstunden versammelten sich die ersten Fotografen an einem Zugangstor zum weitläufigen Windsor Great Park. Nach der „finalen Demütigung“ („The Sun“) wartete das Vereinigte Königreich auf ein erstes Bild des vom Prinzen zum normalen Bürger degradierten Andrew. Wegen seiner Verwicklung in den Skandal um Sexualstraftäter Jeffrey Epstein verliert der Bruder von König Charles III. alle Titel und Ehren.