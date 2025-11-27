Britische Kult-Sitcom von John Cleese: Prinz William verrät Lieblingsserie seiner Kinder

Prinz William hat im Gespräch mit der "Monty Python"-Legende John Cleese verraten, dass seine Kinder große Fans dessen Kult-Sitcom "Fawlty Towers" sind. Er selbst bezeichnet die Serie ebenfalls als "brillant".
Prinz William (43) hat am Mittwochabend an den Tusk Conservation Awards in London teilgenommen, um die Arbeit der Wildtierschutzorganisation Tusk zu würdigen. Unter den Gästen befanden sich unter anderem Rolling-Stones-Bassist Ron Wood (78), aber auch die "Monty Python"-Legende John Cleese (86) - beide Botschafter der Organisation.