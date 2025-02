Britische Königsfamilie: Valentinstag bei den Royals: Fotos und Liebesbekundungen

1 Prinz William und Prinzessin Kate. (Archivbild) Foto: dpa/Brian Snyder

Am Valentinstag zeigen Millionen Menschen ihre Liebe in den sozialen Netzwerken. Da dürfen die britischen Royals nicht fehlen.











Link kopiert



Auch bei den britischen Royals wird der Valentinstag zelebriert. „Romantik liegt in der Luft“, schrieb die Nachrichtenagentur PA am Abend über die Beiträge von Thronfolger Prinz William (42) und seiner Frau Prinzessin Kate (43) sowie von Prinz Harry (40) und Herzogin Meghan (43) in den sozialen Medien. Die beiden royalen Paare verbreiteten Fotos, auf denen jeweils ein Kuss zu sehen ist.