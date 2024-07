Britische Königsfamilie: Prinz Harry: Klagen gegen Presse vertieften Kluft mit Royals

1 Prinz Harry gibt seinem Kampf gegen die Boulevardpresse eine Mitschuld an seinem Familienzwist. (Archivbild) Foto: dpa/Alberto Pezzali

Die britische Boulevardpresse ist berüchtigt. In der Vergangenheit schreckten manche Journalisten auch nicht vor illegalen Methoden zurück. Prinz Harry will das juristisch aufarbeiten











Link kopiert



Der britische Prinz Harry, der mehrere Prozesse gegen britische Medien führt, hat seinem Kampf gegen die Boulevardpresse eine Mitschuld an dem Zerwürfnis mit seiner Familie gegeben. Er bedauere, dass der Rest des Königshauses nicht an seiner Seite stehe, sagte Harry in einem am Donnerstag ausgestrahlten Interview mit dem Sender ITV. „Es wäre schön, wenn wir (...) es als Familie täten“, fügte er hinzu.