Die erste Gartenparty des Jahres im Buckingham Palast hat am 7. Mai mit den Gastgebern König Charles III. (76) und Ehefrau Königin Camilla (77) stattgefunden. Die beiden wurden dabei von weiteren hochrangigen Mitgliedern der Königsfamilie begleitet.

König Charles erschien zu dem traditionsreichen Event, das bei sonnigem Wetter stattfinden konnte, in einem eleganten Cutaway in Grau mit schwarzem Zylinder, ganz entsprechend dem Dresscode für Gartenpartys, der von Herren Cutaways oder Anzüge verlangt. Frauen tragen laut offiziellem Dresscode Kleider, meist mit Hut oder Fascinator. Häufig werden auch Nationaltracht und Uniform getragen.

Königin Camilla zeigte sich laut "People" in einem dunkel-türkisfarbenen Ensemble von Christian Dior mit einem breitkrempigen Hut von Philip Treacy. Farblich passte ihr Look zur Weste und zum Einstecktuch von Charles, die er in hellem Blau wählte. Die beiden kamen in Begleitung von Prinzessin Anne (74), Prinz Edward (61) sowie Herzogin Sophie (60) und dem Herzogspaar von Gloucester.

Diese traditionsreiche Veranstaltung reicht bis in die 1860er-Jahre zurück und dient als Gelegenheit für den Monarchen, herausragenden Mitgliedern der Gemeinschaft für ihre Beiträge zu danken und öffentliche Dienste zu würdigen. Jährlich werden über 30.000 Menschen zu den verschiedenen Garten-Empfängen eingeladen.

Die Tore des Palastes öffnen sich für die Gäste um 15 Uhr Ortszeit, während der offizielle Beginn der Veranstaltung eine Stunde später erfolgt, wenn die Mitglieder der königlichen Familie eintreffen und die Nationalhymne von einer Militärkapelle gespielt wird. Dann werden die Gäste dazu eingeladen, Kuchen zu essen, Tee zu trinken, in den Gärten des Palastes zu spazieren oder sich mit einem der Royals zu unterhalten.

Weitere Gartenpartys angekündigt

Der Buckingham Palast hatte gemäß "Daily Express" zuvor angekündigt, dass es in diesem Sommer drei königliche Gartenpartys geben wird: die erste am 7. Mai im Buckingham Palast im Herzen Londons, die zweite am 20. Mai am selben Ort und die dritte am 1. Juli im Palace of Holyroodhouse in Edinburgh, Schottland.

Zusätzlich zu den drei königlichen Gartenpartys wurden auch zwei thematische Gartenpartys angekündigt. Am 14. Mai findet im Buckingham Palast die "Education and Skills"-Gartenparty statt, um diejenigen zu feiern, die im Bildungsbereich arbeiten. Die Veranstaltung wird vom Bildungsministerium unterstützt und bringt 7.000 Gäste aus dem Sektor zusammen.

Zwei Tage später, am 16. Mai, wird Birgitte, die Herzogin von Gloucester (78), die jährliche Gartenparty der Not Forgotten Association im Palast ausrichten. Die Organisation widmet sich der Unterhaltung, Freizeit und Erholung für ehemalige Militärangehörige sowie für Militärpersonal.