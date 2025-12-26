Britische Cult-Band: The Cure-Gitarrist Perry Bamonte gestorben

1 Der Gitarrist und Keyboarder der britischen Band The Cure, Perry Bamonte, ist im Alter von 65 Jahren gestorben (Archivfoto). Foto: IMAGO / Cover-Images/IMAGO / Cover-Images

Der Gitarrist und Keyboarder der britischen Band The Cure, Perry Bamonte, ist tot. Bamonte starb an Weihnachten im Alter von 65 Jahren nach kurzer Krankheit zu Hause, wie die Band am Freitag auf ihrer Website erklärte. Die übrigen Mitglieder würdigten ihren verstorbenen Bandkollegen als "ruhig, intensiv, intuitiv, beständig und ungeheuer kreativ". "Teddy" Bamonte sei ein "warmherziger und wesentlicher Teil der Geschichte von The Cure" gewesen.