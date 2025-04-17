4. Juli 1776: Die USA erklären ihre Unabhängigkeit von Großbritannien

Die Vereinigten Staaten von Amerika: Sie gab es nicht immer so wie heute. Einst unterstanden sie dem britischen König und zahlten ihm Steuern, ohne Mitbestimmung im Parlament zu haben. Dann kämpften sie sich frei.
Wie feiern Amerikaner ihre Unabhängigkeit von Europa jedes Jahr am 4. Juli? Partys, Feuerwerk und das Hissen der Flagge sind Standard, viele kleiden sich auch in die Nationalfarben blau-weiß-rot. Es ist ein hoher Feiertag, die jährliche Erinnerung an die Unabhängigkeitserklärung; Geschäfte und Schulen sind geschlossen.