Briten erstmals WOA-Headliner: Rockband Def Leppard mit Lampenfieber vor Wacken-Premiere

Nach fast 50 Jahren im Geschäft treten Def Leppard erstmals beim Wacken Open Air auf. Da werden sogar gestandene Musiker nervös. Mit Deutschland verbindet Sänger Joe Elliott schöne Erinnerungen.
London - Die britische Rockgruppe Def Leppard ("Pour Some Sugar On Me", "Love Bites") freut sich darauf, in diesem Sommer beim traditionsreichen Heavy-Metal-Festival Wacken Open Air (29.7. bis 1.8.) aufzutreten. Aber auch ein wenig Lampenfieber gehört für die Musiker, die am Donnerstag (30.7.) auf der Bühne stehen werden, immer noch dazu.