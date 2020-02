S-Bahn-Chaos in Stuttgart Störung an Oberleitung bremst Bahnen am Hauptbahnhof aus

Die Stuttgarter brauchen am Donnerstagmorgen starke Nerven: Eine Störung an einer Oberleitung am Hauptbahnhof bringt die Bahnen aus dem Takt. Die Folge sind Verspätungen und Zugausfälle.