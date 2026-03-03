Brisanter E-Mail-Verkehr: Ex-Prinz Andrew feierte Jeffrey Epsteins Freilassung

Erneut beweist ein E-Mail-Verkehr, wie eng das Verhältnis zwischen Andrew Mountbatten-Windsor und Jeffrey Epstein offenbar tatsächlich war. Der in Ungnade gefallene Royal soll die Freilassung seines Freundes begeistert begrüßt haben.

Es sind Zeilen, die es in sich haben: Aus einem E-Mail-Wechsel, der am 30. Januar im Rahmen der sogenannten Epstein-Akten durch das US-Justizministerium der Öffentlichkeit zugänglich wurde, geht offenbar hervor, dass Andrew Mountbatten-Windsor (66) die Entlassung des verurteilten Sexualstraftäters Jeffrey Epstein (1953-2019) aus seinem Hausarrest im Jahr 2010 mit Begeisterung aufnahm. Unter anderem die britische "Daily Mail" berichtet über den E-Mail-Verkehr.

Am 24. Juli 2010 - nur wenige Tage, nachdem Epsteins einjähriger Hausarrest geendet hatte, - schrieb dieser demnach an zwei E-Mail-Empfänger mit den Bezeichnungen "The Duke" und "ferg": "Ich werde ab morgen in Paris sein." Laut des britischen Blatts handelte es sich bei den Empfängern um Andrew und seine Ex-Frau Sarah Ferguson (66).

Glückwünsche für einen Sexualstraftäter

Andrews Antwort fiel offenbar herzlich aus: "Herzlichen Glückwunsch! DS hat mir gesagt, dass du seit gestern wieder raus darfst. Wie lange bleibst du in Paris? Ich bin ab dem 16. wieder in London. A", heißt es vom Absender "The Duke". Epstein antwortete daraufhin mit Geschäftsplänen und erwähnte den Milliardär Leon Black, der mit 20 Milliarden US-Dollar nach Deals suche.

Andrew, der zu dieser Zeit auch Handelsbeauftragter Großbritanniens war, reagierte erneut überschwänglich, schrieb: "Wirklich sehr gute Nachrichten. Wenn du um den 16. herum in Paris bist, werde ich vorbeikommen, um dir zu deinem neuen Leben zu gratulieren! Und was die zu erledigenden Aufgaben angeht, habe ich mit DS einen klugen Kopf, der Dinge verwirklichen kann. Wir prüfen sogar Käufe von der Regierung in Höhe von jeweils bis zu 3 Milliarden Pfund."

Andrews historische Festnahme

Andrew Mountbatten-Windsor war an seinem 66. Geburtstag verhaftet worden. Vorgeworfen wird dem jüngeren Bruder von König Charles III. (77), er habe während seiner Zeit als Handelsbeauftragter Großbritanniens sensible Informationen an Epstein weitergereicht. Am Abend des 19. Februar war er aus dem Polizeigewahrsam wieder entlassen worden. Während des Tages hatte es Durchsuchungen in Norfolk und Berkshire gegeben. Die Polizei wurde rund um seine alte und neue Bleibe, der Royal Lodge im Windsor Great Park und Wood Farm auf dem Landsitz Sandringham, gesichtet.

Laut britischen Medien war König Charles III. angeblich nicht darüber unterrichtet worden, dass Andrew festgenommen werden sollte. "Ich habe mit tiefster Besorgnis die Nachricht über Andrew Mountbatten-Windsor und den Verdacht des Amtsmissbrauchs erfahren", teilte der König nach der Festnahme in einer Erklärung mit. Charles betonte ausdrücklich, dass das Gesetz seinen Lauf nehmen müsse und der Palast den Ermittlern seine "volle und aufrichtige Unterstützung und Kooperation" zusichere.