Brisanter E-Mail-Verkehr: Ex-Prinz Andrew feierte Jeffrey Epsteins Freilassung

Erneut beweist ein E-Mail-Verkehr, wie eng das Verhältnis zwischen Andrew Mountbatten-Windsor und Jeffrey Epstein offenbar tatsächlich war. Der in Ungnade gefallene Royal soll die Freilassung seines Freundes begeistert begrüßt haben.
Es sind Zeilen, die es in sich haben: Aus einem E-Mail-Wechsel, der am 30. Januar im Rahmen der sogenannten Epstein-Akten durch das US-Justizministerium der Öffentlichkeit zugänglich wurde, geht offenbar hervor, dass Andrew Mountbatten-Windsor (66) die Entlassung des verurteilten Sexualstraftäters Jeffrey Epstein (1953-2019) aus seinem Hausarrest im Jahr 2010 mit Begeisterung aufnahm. Unter anderem die britische "Daily Mail" berichtet über den E-Mail-Verkehr.