Brisante Personalie: Prinz William holt Meghan-Kritiker in Schlüsselposition

Prinz William holt Meghan-Kritiker in Schlüsselposition

1 Kennen sich seit vielen Jahren: Thronfolger Prinz William und Jason Knauf. Foto: imago/Parsons Media / imago/i Images / Pool / i-Images

Prinz William hat Jason Knauf, eine zentrale Figur in den Mobbing-Vorwürfen gegen Herzogin Meghan, zum Geschäftsführer seiner Umweltorganisation Earthshot Prize ernannt. Die Entscheidung sorgt für Aufsehen, da Knauf 2018 eine formelle Beschwerde gegen die Herzogin eingereicht hatte.











Link kopiert



Der britische Thronfolger Prinz William (42) hat für eine überraschende Personalie gesorgt: Jason Knauf, der ehemalige Kommunikationssekretär des Kensington Palasts und zentrale Figur in den Mobbing-Vorwürfen gegen Herzogin Meghan (43), wurde zum neuen Geschäftsführer des Earthshot Prize ernannt. Die prestigeträchtige Position an der Spitze von Williams Umweltinitiative wurde am 17. April offiziell bekannt gegeben, wie unter anderem die britische Zeitung "Mirror" berichtet.