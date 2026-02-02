«Paris ist gut für Ehebruch» und «Ich vermisse dich» - das soll Mette-Marit Sexualstraftäter Epstein geschrieben haben. Ein Schock für Norwegen. Dabei hat die Königsfamilie gerade ganz andere Sorgen.
Oslo - Den Anblick ihres Sohnes auf der Anklagebank erspart sich Mette-Marit. Die norwegische Kronprinzessin (52) ist zu Beginn des Strafprozesses gegen Marius Borg Høiby (29) an diesem Dienstag (ab 9.30 Uhr) auf einer privaten Reise. Nach den vergangenen Tagen wirkt das fast wie eine Flucht - wegen ihrer Verbindung zu Sexualstraftäter Jeffrey Epstein steht Mette-Marit selbst erneut unter Druck. Und mit ihr das ganze Königshaus.