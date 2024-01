Brisante Infos zur Paulus Insolvenz: Paulus Wohnbau muss wohl aus Hauptsitz in Pleidelsheim ausziehen

1 Die Paulus Wohnbau muss offenbar ihren modernen Hauptsitz aufgeben. Foto: Werner Kuhnle

Erster Zwischenstand der Insolvenzverwalter: Die Bauarbeiten an fünf Paulus-Projekten in der Region Stuttgart gehen weiter, auch weitere scheinen gerettet. Die Lage der Paulus Wohnbau wird derweil immer kritischer, 19 Mitarbeitern wurde gekündigt.











Bei einer Gläubigerversammlung im Forum am Schlosspark in Ludwigsburg wurden am Mittwoch erste Ergebnisse des Insolvenzverfahrens der Paulus Wohnbau präsentiert. An fünf Projekten soll schon bald weitergearbeitet werden, sieben weitere sind wohl ebenfalls gerettet. Zudem gibt es Hinweise zur aktueller Lage des angeschlagenen Unternehmens – und einen Seitenhieb.