Brisante Aussagen: Preuß schließt Biathlon-Karriereende nach Olympia nicht aus

Franziska Preuß fokussiert sich voll auf die Olympischen Winterspiele in Italien. Womöglich tritt die Biathlon-Weltmeister danach zurück.
Nove Mesto - Biathlon-Weltmeisterin Franziska Preuß schließt ein Karriereende direkt nach den Olympischen Winterspielen im Februar nicht aus. "Vielleicht waren es meine letzten Weltcup-Rennen", sagte die 31 Jahre alte Gesamtweltcup-Siegerin nach den Wettkämpfen im tschechischen Nove Mesto in einem "Sportschau"-Interview. "Deswegen war ich froh, dass ich noch einmal hier war." Bei den Rennen hatte sie die Plätze drei im verkürzten Einzel und 13 im Massenstart belegt.