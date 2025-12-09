Brisante Anfrage: Russland-Freunde wollen Vereinslokal in Marbach unterwandern

Die umstrittene Initiative Druschba-Global kündigt einen Vortrag im Turnerheim in Marbach (Kreis Ludwigsburg) an. Der Turnverein wird davon überrumpelt – und zieht Konsequenzen.
Wenn man sich durch die Homepage von Druschba-Global klickt, wird schnell klar, wes Geistes Kind die Initiative ist. Ein federführendes Mitglied der Bewegung nennt in einem Interview den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine in strammster Putin-Diktion eine „Spezialoperation“. Die regelmäßigen Trips nach Russland werden als „Friedensfahrten“ bezeichnet. Angeschoben wurde das Druschba-Projekt zudem einst von dem AfD-Bundestagsabgeordneten Rainer Rothfuß, dem eine besondere Kreml-Nähe nachgesagt wird. Hohe Wellen schlägt nun, dass ausgerechnet diese umstrittene Initiative in Marbach einen Vortragsnachmittag abhalten will.