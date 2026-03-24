Wenn am 26. März die Netflix-Serie "Jo Nesbø's Harry Hole" an den Start geht, dürften viele Krimifans vor den Bildschirmen sitzen. Die Buchvorlage hat schließlich bereits Erfolgsgeschichte geschrieben. Die neue Serie um den berühmten Antihelden Harry Hole stammt wie die Bücher aus der Feder des norwegischen Stars Jo Nesbø (65). Der Schriftsteller und Musiker gehört zu den erfolgreichsten Krimiautoren weltweit. Seine Bücher sind in 51 Sprachen übersetzt und haben sich über 60 Millionen Mal verkauft.

Darum geht es in der neuen "Harry Hole"-Serie Netflix beschreibt die "Harry Hole"-Serie als mehr als einen Krimi. Sie sei auch "ein vielschichtiges Charakterdrama um zwei Polizisten - und vermeintliche Kollegen -, die auf entgegengesetzten Seiten des Gesetzes agieren". In der ersten Staffel liefert sich Harry ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit seinem langjährigen Widersacher, dem korrupten Polizisten Tom Waaler.

Harry wird als "brillanter, aber gequälter" Ermittler der Mordkommission beschrieben, der mit seinen eigenen Dämonen zu kämpfen hat. Während sich die beiden innerhalb der nicht immer klaren ethischen Grenzen des Strafrechtssystems bewegen, muss Harry alles daran setzen, um einen Serienmord in Oslo aufzuklären und Waaler zur Rechenschaft zu ziehen, bevor es zu spät ist, heißt es weiter vorab.

Das sind die Stars der neuen Serie

Die norwegische Serie wurde von Nesbø selbst mitentwickelt. Die Erwartungen sind entsprechend hoch. Die erste Staffel ist eine Adaption von Nesbøs fünftem Roman aus der Harry-Hole-Buchserie, "Das fünfte Zeichen". Harry Hole wird darin gespielt von Tobias Santelmann (45). Der norwegische Star, der in Deutschland zur Welt kam, ist unter anderem für seine Rollen in "The Last Kingdom", "Kon-Tiki" und "Exit" bekannt.

Jo Nesbø erklärte Medienberichten zufolge bereits über den Star der Serie: "Zu sehen, wie Tobias Harry zum Leben erweckt, war wirklich aufregend und markiert ein neues Kapitel für die Figur. Ich freue mich darauf, seine Interpretation von Harry mit dem Publikum zu teilen und es auf eine wahrhaft düstere und abgedrehte Reise mitzunehmen."

Tobias Santelmann ist nicht der erste Schauspieler, der in die Rolle schlüpft. In der Verfilmung des Buches "Schneemann" aus dem Jahr 2017 wird Harry Hole von Michael Fassbender (48) verkörpert.

In der Netflix-Serie gibt Joel Kinnaman (46) unterdessen Holes Widersacher Waaler, eine ebenfalls sehr komplexe Figur. Kinnaman, der aus Schweden stammt, war bereits in "House of Cards" oder "Suicide Squad" zu sehen. Ebenfalls mit dabei ist unter anderem die norwegische Schauspielerin Pia Tjelta (48, "Norsemen"), die Harrys Freundin Rakel Fauke spielt.

Erster Trailer gibt Vorgeschmack

Neben dem Drama um die beiden Polizisten können sich Krimifans auf jede Menge schaurige Morde und düstere Atmosphäre einstellen. Auch zahlreiche Wendungen in der Geschichte und überraschende Enthüllungen stehen wohl auf dem Programm. Ein erster Trailer zeigt ebenfalls bereits einen Vorgeschmack auf die Mischung aus Action, Spannung und blutigen Verbrechen, die die neue Serie zu bieten hat.