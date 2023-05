1 Die französische Première Dame ist in Sorge um ihren Großneffen. Foto: AFP/BENOIT TESSIER

Die französische Première Dame zeigt sich empört über die „Feigheit, Dummheit und Gewalt“ der Täter. Der Großneffe von Brigitte Macron ist verprügelt worden – mutmaßlich gibt es politisch motivierte Gründe.









Der Großneffe von Brigitte Macron ist bei einem mutmaßlich politisch motivierten Angriff am Rande einer Demonstration gegen die Rentenreform in Frankreich verprügelt worden. Die französische Première Dame zeigte sich am Dienstag empört über die „Feigheit, Dummheit und Gewalt“ der Täter. Präsident Emmanuel Macron nannte den Angriff „inakzeptabel und unsäglich“. Die Polizei nahm nach dem Vorfall am Montagabend acht Verdächtige fest.