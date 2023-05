1 Im Waiblinger Briefzentrum wird die Post sortiert und dann verteilt. Foto: Gottfried Stoppel

Die Zahl der Briefsendungen nimmt stark ab, die Deutsche Post will einen Zustelltag streichen. Was würde das für Kunden und Mitarbeiter in der Region Stuttgart bedeuten?









Stuttgart - Montags bleibt der Briefkasten leer – was für viele Menschen in der Region nichts Außergewöhnliches ist, könnte in nicht allzu ferner Zukunft der ganz normale Alltag sein. So hat Tobias Meyer, seit dem vergangenen Jahr ein Vorstandsmitglied der Deutschen Post, kürzlich Zweifel daran geäußert, dass die Zustellung von Privatpost an Montagen nötig sei. Eine Expertenrunde, die Monopolkommission, hatte im vergangenen Herbst eine ganz ähnliche Position vertreten und eine Reduzierung auf eine Fünf-Tage-Woche angeregt.