Briefwechsel aus Filderstadt: Post vom Papst

1 Roberto Scaffia hält in Filderstadt den Brief des verstorbenen Papstes in Ehren. Foto: privat

Welche Funktion hat der Papst? Das hatten Filderstädter Kinder Papst Franziskus 2022 gefragt. Der Pontifex hat tatsächlich geantwortet. Wie es zu dem Briefwechsel kam.











Link kopiert



Die Antwort kam im März 2023 und damit fast ein Jahr später. „Ich hatte gar nicht mehr damit gerechnet“, sagt Roberto Scaffia. Er hat den Brief gerahmt und in seinem Wohnzimmer in Sielmingen, einem Teilort von Filderstadt, aufgestellt. Der Diplom-Pädagoge ist stolz darauf, dass er dieses Schreiben sein Eigen nennen darf und dass ihm etwas geglückt ist, was viele nicht für möglich gehalten hatten.