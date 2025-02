Briefe und Pakete: Verdi bestreikt Zustellung von Briefen und Paketen

1 Solche Aufschriften sind vermutlich an vielen Zustellstützpunkten der Post zu sehen. Foto: Federico Gambarini/dpa

In den Tarifverhandlungen bei der Post setzen sich das Management und die Gewerkschaft Verdi bald wieder zusammen. Vorher möchte Verdi den Druck erhöhen - manch Brief kommt daher wohl verspätet.











Bonn/Berlin - Im Tarifkonflikt bei der Deutschen Post sollen Briefträger und Paketboten für einen Tag ihre Arbeit niederlegen. Zu einem entsprechenden Warnstreik an einer Vielzahl von Standorten im Bundesgebiet rief die Gewerkschaft Verdi am Morgen auf. Die Aufforderung richtet sich auch an sogenannte Verbundzusteller - also Postboten, die sowohl Briefe als auch Pakete ausliefern.